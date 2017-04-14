Enext.ua: Кабельная стяжка незаменимая вещь при монтаже кабелей

Описание и преимущества кабельной стяжка Enext.ua

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Очень простое на вид устройство, которое чаще всего выполнено из полиамидного материала, хотя попадаются металлические изделия. Длина и толщина кабельной стяжки зависит от объема проводки, которую требуется привести в порядок. При наличии несущих конструкций к ним можно осуществить «привязку» кабельного пучка при помощи стяжки. Применяется для проводки внутри помещений и на открытой площадке. В последнем случае применяются термостойкие стяжки. Плюсы этих несложных устройств — в следующем:

— Позволяет сохранить декоративное оформление для различных помещений. Кабельные стяжки производятся в различной цветовой гамме для соответствия единого стиля.

— Увеличивает срок службы кабельной проводки. Связанная в один пучок в меньшей мере подвержена механическим воздействиям, надежно защищена от случайного обрыва.

— Варианты использования. Исходя от сферы применения, кабельные стяжки могут быть одноразовыми, для использования в бытовых условиях, многоразовыми замковыми (для многоразового применения), стяжки с отверстиями для крепежа. В этом случае они крепятся при помощи шурупа к поверхности. Существуют также анкерные и шариковые стяжки.

— Прекрасная надежность. Прочный полимерный материал четко фиксирует проводку и имеет длительный срок эксплуатации.

Стоимость кабельной стяжки является ничтожной по сравнению с той пользой, которую она приносит.