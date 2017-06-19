Аккумулятор для ИБП: какой выбрать?

Серию современных АКБ можно разделить на две категории: GEL; AGM. Наиболее современные аккумуляторы принадлежат к первому типу.

Батареи с AGM устройством уже успели немного «устареть в моральном плане», но пользуются практически такой же популярностью. По этой причине в каталоге представлен широкий выбор моделей обоих типов — https://www.bezpeka-shop.com/catalog/akkumulyatory_dlya_ibp/.

Аккумуляторные батареи с GEL технологией априори более дорогие, чем аналоги на основе AGM. Следовательно, возникают вопросы: какой аккумулятор для ИБП лучше, стоит ли переплачивать за «инновационные технологии» и в чем принципиальная разница между GEL и AGM батареями?



GEL аккумуляторы

Батареи из серии GEL изготавливаются с применением силикатного геля. Он надежно удерживает щелок, не давая жидкости заливать пластины и создавать сульфидные соединения на поверхности свинца. Благодаря густоте такие аккумуляторы способны качественно работать даже в положении вверх ногами. Главные преимущества таких изделий: повышенный рабочий ресурс (до 350 циклов разрядки на 100%); устойчивость к глубокому разряду; возможность подзарядки без стабилизации напряжения. Устройства этого типа дороже, но купив GEL батарею можно существенно сэкономить на ИБП.

Для него можно выбрать относительно простую модель бесперебойника (без защиты от глубокого разряда, без отдельного стабилизатора напряжения на подзарядку и прочее). Яркие представители гелевых аккумуляторов — батареи: PRC 20Ah/12В, PRC 7Ah/12В, Full Energy 40Ah/12В и пр.

​AGM аккумуляторы

Батареи AGM используют стеклоткань с капиллярной структурой, которая способна удерживать жидкий электролит.

В отличие от GEL аналогов, такие работают с жидким электролитом, который во время глубокой разрядки взаимодействует с пластинами свинца, образуя сульфиды. Именно это явление со временем и снижает емкость аккумулятора. Главные преимущества AGM аккумуляторов: возможность качественной работы в положении на боку; доступная цена; рабочий ресурс до 200 циклов разрядки на 100%. Однако такие аккумуляторы лучше использовать с функциональным ИБП. То есть бесперебойник для AGM батареи должен иметь защиту от глубокого разряда и отдельный стабилизатор для подзарядки.

Спросом пользуются аккумуляторы: Full Energy FEP-121 емкостью 18Ah/20Hr и рабочим напряжением 12V, Full Energy FE-90-12 емкостью 90Ah/10Hr и рабочим напряжением 12V и прочие модели.